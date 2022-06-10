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MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Fırat Kalkanı #Terörist
MSB: Taciz ateşi açan 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#Fırat Kalkanı #Terörist

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