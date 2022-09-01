MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."