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MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Barış Pınarı#PKK/YPG
MSB: Taciz ateşi açan 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 01, 2022 09:52

MSB'den yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#Barış Pınarı#PKK/YPG

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