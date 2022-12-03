MSB: Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"
Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/VwQY8oe3vr