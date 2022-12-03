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MSB: Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK/YPG#Terörist
MSB: Suriye’nin kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 17:42

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!"

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#Milli Savunma Bakanlığı#PKK/YPG#Terörist

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