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MSB: Suriye'nin kuzeyinde 14 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK/YPG
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 11:48

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 14 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Geçit vermedik, vermeyeceğiz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 14 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler, bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek!"

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#Operasyon#MSB#PKK/YPG

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