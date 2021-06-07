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Gündem
ANKARA, (DHA)
Haber Giriş: 07.06.2021 - 15:31 | Son Güncelleme:

MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

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MSB: Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel kullanılamaz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye yönüne kazılan tünel girişinin kapatılarak, kullanılamaz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hatay Reyhanlı'da görevli kahraman hudut personelimizin dikkati sayesinde Suriye'den Türkiye istikametine tünel kazıldığı tespit edildi. Tespit edilen tünelin girişi kapatılarak kullanılamaz hale getirildi" denildi.

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