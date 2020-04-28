MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
GeriGündem MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 20:04, Son Güncelleme:

MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
MSB, Suriye'de görevli Mehmetçiğin görüntülerini paylaştı
Abone Olgoogle-news

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de görevli Mehmetçiğin iftarından görüntüler paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Suriye'nin İdlib kenti ve Telmalid köyünde görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının iftar yaptığı anlardan görüntülere yer verildi.

Paylaşımda, "Sınır ötesinde de her daim görevinin başında olan Mehmetçik #COVID19 tedbirlerinden taviz vermeden iftarını yapıyor." ifadesi yer aldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle