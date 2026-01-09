MSB: Suriye talep ederse destek veririz

Haberin Devamı

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada şunlar ifade edildi: “Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep’te terörle mücadele operasyonu başlattı. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştiriliyor. Suriye’nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi doğrultusunda Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye’nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır.

BARIŞ GÜCÜ: Gönüllüler Koalisyonu’na aktif olarak katılım sağlamaktayız. Türkiye’nin Ukrayna’ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması ve müteakiben görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir.

EGE DENİZİ: Yunanistan, Ege Denizi’nde ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunmaktadır. Ancak söz konusu girişimler, uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkemizin girişimleri ile etkisiz kılınmaktadır. Bu kapsamda, Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik taciz söz konusu değildir” ifadeleri kullanıldı.

SOMALİLAND: İsrail’in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıması uluslararası hukukun açık ihlali. Bu durum Somali’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta, bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirmektedir.”



BEDELLİ 333 BİN LİRA



Milli Savunma Bakanlığı, 7 Ocak’tan itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başladığını hatırlatarak bedelli askerlik ücretinin 333 bin lira olduğunu duyurdu.