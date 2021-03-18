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Haber Giriş: 18.03.2021 - 11:48 | Son Güncelleme:

MSB Suriye sınırında 5 kişinin yakalandığını açıkladı

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MSB Suriye sınırında 5 kişinin yakalandığını açıkladı

MSB, 'Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.' açıklamasında bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

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