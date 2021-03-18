MSB Suriye sınırında 5 kişinin yakalandığını açıkladı

Milli Savunma Bakanlığı(MSB) sosyal medya hesabından şu açıklamada bulundu:



Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 5 kişi, Mardin/Kızıltepe’de görev yapan hudut personelimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/y5bH07p10d — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2021

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