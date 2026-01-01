MSB: Suriye hükümeti inisiyatif alırsa destek oluruz

Haberin Devamı

Mutabakat kapsamında yıl sonuna kadar SDG’nin tüm kurumları ve silahlı unsurlarıyla birlikte Suriye hükümetine entegre olması bekleniyordu. Ancak şu ana kadar bu yönde herhangi bir somut adım atılmadı. SDG’nin entegrasyon sürecine ilişkin olarak başından bu yana Ankara’dan uyarılar yapılırken, yılın son uyarısı Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır” mesajı verildi. Açıklamada, “SDG, adem-i merkeziyetçilik ve federalizm taleplerini dile getirmeye devam etmekte ve merkezi otoriteye entegre olma konusunda adım atmamaktadır. Daha önce de vurguladığımız gibi SDG’nin bu tavrı Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve istikrarına zarar vermektedir. Suriye hükümetiyle ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi doğrultusunda yakın işbirliğini sürdürüyor, entegrasyon sürecini yakından takip ediyoruz. Suriye hükümeti birlik ve bütünlüğü için bir inisiyatif almaya karar verirse Türkiye ona destek olacaktır” denildi.

F-35 TEDARİKİ

Son günlerde F-35 tedariki tekrar gündeme gelirken, MSB’den konuya ilişkin şu açıklama yapıldı: “Hava Kuvvetleri Komutanlığımızın ihtiyaçları doğrultusunda milli uçağımız KAAN hizmete girinceye kadar gelişmiş teknolojiyle donatılmış modern savaş uçaklarının envantere alınması, envanterin çeşitlendirilmesi ve caydırıcılık kapasitesinin artırılması faaliyetlerimiz sürmektedir. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması durumunda ABD ile savunma sanayii işbirliğinin ivmesinin artacağını değerlendiriyoruz. Söz konusu yaptırımların kaldırılması ve F-35 tedariki konusunda çalışmalar devam ediyor.”