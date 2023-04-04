MSB: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı
Deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, terörle mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ediyor.
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, terörle mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 4, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/KVxyLUPop1