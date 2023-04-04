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MSB: Sızma girişiminde bulunan 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 14:46

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı

Deprem bölgesindeki çalışmalarını aralıksız sürdüren Mehmetçik, terörle mücadeleye de azim ve kararlılıkla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine sızma girişiminde bulunduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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