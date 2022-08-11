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MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı

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#MSB#Göçmen#Edirne
MSB: Sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 192 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 10:11

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), son 40 günde sınırlardan yasa dışı geçmeye çalışan 192 kişinin yakalandığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Son 40 günde Edirne, Hatay, Şanlıurfa ve Mardin hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 192 şahıs, hududu geçemeden yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 75'inin FETÖ, 28'inin PKK/KCK/YPG, 1'inin DHKP-C ve 1'inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadelerine yer verildi.

Yakalananların geçmişteki meslek gruplarına göre dağılımı şu şekilde:

"22 ihraç edilmiş öğretmen, 1 eğitim danışmanı, 3 özel sektör öğretmeni, 1 çalışmayan öğretmen, 2 mühendis, 2 doktor, 10 ihraç edilmiş asker, 5 ihraç edilmiş polis, 1 ilişiği kesilmiş polis akademisi öğrencisi, 1 ihraç edilmiş Çaykur şefi, 2 elektrik teknikeri, 1 avukat, 1 hemşire, 1 üniversite memuru, 4 serbest meslek, 1 ihraç edilmiş zabıt katibi, 1 ihraç edilmiş memur, 1 ihraç edilmiş TRT görevlisi, 1 ihraç edilmiş tapu memuru, 1 ihraç edilmiş sağlık çalışanı."

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#MSB#Göçmen#Edirne

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