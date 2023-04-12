MSB: Sınırdan kaçak girmeye çalışan 1 FETÖ'cü yakalandı

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MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!

Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.