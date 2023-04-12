MSB: Sınırdan kaçak girmeye çalışan 1 FETÖ'cü yakalandı

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MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!
Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 12, 2023
Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü… pic.twitter.com/2pz50IFY71