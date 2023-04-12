Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

MSB: Sınırdan kaçak girmeye çalışan 1 FETÖ'cü yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#FETÖ#Hudut Birlikleri
MSB: Sınırdan kaçak girmeye çalışan 1 FETÖcü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2023 11:40

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan ülkemize zorla girmeye çalışan 1 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını ve yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğunu duyurdu

Haberin Devamı

MSB tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında!

Yunanistan’dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.

 

Gözden KaçmasınBahçeli: TCG Anadolu’nun hizmete alınması çılgın Türklerin tarihi bir başarısıdırBahçeli: TCG Anadolu’nun hizmete alınması çılgın Türklerin tarihi bir başarısıdırHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#FETÖ#Hudut Birlikleri

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım

BİR SORUDAN FAZLASI | Sevgili bulunca arayıp sormayan arkadaşı ne yapayım?

#İlişki
35 numarada yaşayan sıradan ailenin sırrı ne Slovenya Dışişleri Bakanından resmi açıklama geldi

35 numarada yaşayan 'sıradan' ailenin sırrı ne? Slovenya Dışişleri Bakanı'ndan resmi açıklama geldi

#Rusya
Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor

Soğuk ayaklar, topuk çatlağı, kalın tırnaklar... Ayaklarımız sağlığımız hakkında bize ne söylüyor?

#Sağlık