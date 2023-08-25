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MSB: Sınırda 9'u terör örgütü mensubu 17 kişi yakalandı

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Sınır
MSB: Sınırda 9u terör örgütü mensubu 17 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 15:23

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı. Yakalananların 8’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirtildi.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.

Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 17 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 8’inin FETÖ, 1’inin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

 

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Sınır

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