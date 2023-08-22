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MSB: Sınırda 7 PKK'lı, 2 FETÖ'cü yakalandı

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#MSB#FETÖ#PKK
MSB: Sınırda 7 PKKlı, 2 FETÖcü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 11:22

Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan açıklamaya göre, Hudut Kartalları tarafından sınırdan kaçak geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı. Yakalananların 7'sinin PKK'lı, 2'sinin ise FETÖ mensubu olduğu duyuruldu

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7’sinin PKK/KCK, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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#MSB#FETÖ#PKK

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