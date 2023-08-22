MSB: Sınırda 7 PKK'lı, 2 FETÖ'cü yakalandı

Haberin Devamı

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7’sinin PKK/KCK, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.