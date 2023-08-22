MSB: Sınırda 7 PKK'lı, 2 FETÖ'cü yakalandı

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Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7’sinin PKK/KCK, 2’sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 22, 2023
Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7’sinin PKK/KCK, 2’sinin de FETÖ… pic.twitter.com/hGMdsxjSE5