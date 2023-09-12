MSB: Sınırda 7 kişi yakalandı

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."