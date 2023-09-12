MSB: Sınırda 7 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 12, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3’ünün FETÖ, 1’inin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu… pic.twitter.com/qOjpi0wrSH