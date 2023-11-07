MSB: Sınırda 1'i FETÖ'cü 2 kişi yakalandı

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.



Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/dlRKZoW5ks