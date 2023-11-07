MSB: Sınırda 1'i FETÖ'cü 2 kişi yakalandı

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 7, 2023
Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/dlRKZoW5ks