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MSB: Sınırda 1'i FETÖ'cü 2 kişi yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#MSB#Hudut Kartalları#FETÖ
MSB: Sınırda 1i FETÖcü 2 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2023 10:15

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişinin yakalandığını, yakalananlardan birinin FETÖ mensubu olduğunu açıkladı.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.

Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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#MSB#Hudut Kartalları#FETÖ

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