×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

MSB, sıfır atık çalışmalarıyla 2025'te 249 milyon liradan fazla geliri ülke ekonomisine kazandırdı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2026 16:08

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025'te sıfır atık çalışmaları kapsamında 249 milyon liradan fazla gelirin ülke ekonomisine kazandırıldığını bildirdi.

Haberin Devamı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan "Sıfır Atık Hareketi"nin, Birleşmiş Milletler tarafından da "30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü" olarak kabul edildiği hatırlatıldı.

 

"365 MİLYAR LİRALIK KATKI SAĞLANDI"

Sıfır Atık Hareketi ile 9 yıl boyunca Türkiye ekonomisine 365 milyar liralık katkı sağlandığı belirtilen paylaşımda, "Bakanlığımız da büyük önem verdiği Sıfır Atık Hareketi ile 2025 yılında ekonomik değere sahip 36 bin 428 ton hurda ve atık malzeme karşılığında 249 milyon liradan fazla bir geliri ekonomiye kazandırdı." ifadeleri kullanıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
