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Gündem
AA
Haber Giriş: 14.08.2021 - 21:49 | Son Güncelleme:

MSB, selin yaşandığı bölgelerin uzay görüntüsünü paylaştı

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MSB, selin yaşandığı bölgelerin uzay görüntüsünü paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Göktürk-1 Keşif Uydusunun, Sinop ve Kastamonu'daki sel felaketi sonrası bölgeyi uzaydan görüntülediğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.

MSB, selin yaşandığı bölgelerin uzay görüntüsünü paylaştı

Açıklamada, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde 13 Ağustos'ta çekilen görüntüler yer aldı.

MSB, selin yaşandığı bölgelerin uzay görüntüsünü paylaştı

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