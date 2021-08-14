MSB, selin yaşandığı bölgelerin uzay görüntüsünü paylaştı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Keşif Uydu Tabur Komutanlığına bağlı Göktürk-1 Keşif Uydusu tarafından çekilen görüntülerin arama-kurtarma ve hasar tespit çalışmalarında kullanılmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.



Açıklamada, Kastamonu'nun Bozkurt ve Abana ilçeleri ile Sinop'un Ayancık ilçesinde 13 Ağustos'ta çekilen görüntüler yer aldı.





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