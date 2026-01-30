MSB: SDG ateşkesi ihlal ediyor

Haberin Devamı

MSB, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesin tacizlerle ihlal edilmeye devam edildiğini, bu durumun entegrasyon sürecini olumsuz etkilediğini vurguladı. MSB’den yapılan açıklamada, Suriye’deki gelişmelerin sahada yakından takip edildiği, bölgedeki birliklerin, personelin ve hudutların güvenliği için her türlü tedbirin alındığı ifade edildi. Suriye Hükûmeti’nin bölgede insani yardım koridoru açmasının memnuniyet verici bir gelişme olduğu kaydedildi. MSB, Türkiye’nin ‘Tek Devlet, Tek Ordu’ ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına desteğini kararlılıkla sürdüreceğini bildirdi.

EGE’DE NAVTEX AÇIKLAMASI

MSB, Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine yönelik yayımlanan seyir duyurularının, Yunan basınında iddia edildiği gibi iki yıllık değil, süresiz olduğunu da açıkladı. NAVTEX’lerle seyir emniyetinin esas alındığına dikkat çekilen açıklamada, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin Türkiye ile koordine edilmesi gerektiği vurgulandı. Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) karasularını da kapsayan sahalarda, seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askerî faaliyetlerin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğu ifade edildi.

Haberin Devamı

İRAN’DAKİ GELİŞMELER

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin bölgede yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmediğini vurguladı. Tüm çatışmaların sona ermesi ve bölgede huzur ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların sürdürüldüğü ifade edildi. Açıklamada ayrıca, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletin ilgili kurumlarıyla koordinasyon içinde gerekli tedbirlerin alındığı belirtildi.