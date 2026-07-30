MSB, SBÜ'de öğrenim görecek askeri öğrencilere sağlanan imkanları duyurdu

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i Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruda, "Onurlu bir meslek, saygın bir gelecek için Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev almak üzere Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane (Ankara) ve Hamidiye (İstanbul) yerleşkelerinde yer alan Fakülte/Meslek Yüksekokulu'nda eğitim görmeye istekli adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak başvuru koşullarını dikkatli okumaları, Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin internet sitelerinde yapılacak duyuruları takip etmeleri, belirtilen şartları sağlamaları halinde tercihte bulunmaları önem arz etmektedir" denildi.

ASKERİ ÖĞRENCİLİK DÖNEMİ

Bakanlık nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde eğitim görecek askeri öğrencilere mezuniyet öncesi ve sonrası sağlanan imkanlara ilişkin, "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara ve İstanbul yerleşkelerinde, Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına eğitim görecek askeri öğrencilerin tüm ihtiyaçları/masrafları (yurt, yemek, kitap, kılık kıyafet, sağlık sigortası ve benzeri) Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır. Eğitim gören askeri öğrencilere her ay askeri öğrenci harçlığı verilmektedir. Askeri öğrencilerin 18 yaşını doldurmasından itibaren emekli sandığı keseneği devlet tarafından öğrenci adına yatırılmak sureti ile öğrencilik süreleri hizmet süresinden sayılmaktadır. Eğitimi müteakiben teğmen rütbesiyle mezun olacak tabip/diş tabibi subaylara, maaşına ilave olarak 'Askeri Sağlık Hizmetleri Tazminatı' ödenmektedir. 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) Kanunu çerçevesinde OYAK kurumunun daimi üyeliği verilir. Milli Savunma Bakanlığı personeline sağlanan orduevi, lojman ve kamplardan istifade imkanı sağlanır" ifadelerine yer verildi.

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'MEVZUAT KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLİRLER'

Mezuniyet sonrası eğitim imkanına değinilen açıklamada, "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan tıpta, yan dal ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi giriş sınavlarında Sağlık Bakanlığı kontenjanlarından ayrı olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjanlar kapsamında, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde tıpta, yan dal ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yapma imkanı sağlanır. Fakülte eğitimini müteakip, personelin şartları karşılıyor olması koşuluyla yurt dışı eğitim imkanı sağlanır. Görev özelliği dikkate alınarak mezuniyet sonrası hizmet içi eğitimler verilir. Yurt içi ve yurt dışında yapılan kongre, sempozyum ve seminerlerde Millî Savunma Bakanlığını temsilen katılım imkanı verilir. Mezuniyeti müteakip, Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman/pratisyen tabip/diş tabibi/eczacı ve sağlık astsubay kadro görev yerlerinde, ilgili mevzuat kapsamında istihdam edilirler. İhtiyaç duyulması halinde belirlenen Sağlık Bakanlığı/Üniversite Hastanelerinde ilgili mevzuat kapsamında geçici görev yapmaları/çalışmaları sağlanır. Milli Savunma Bakanlığı nam ve hesabına Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde tahsis edilen kontenjanlara, Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasından sonra yerleşen adayların 2’nci seçim aşamalarının (fiziki değerlendirme, fiziki yeterlilik testi, mülakat ve benzeri) tarihleri ile getirmeleri gereken evraklar https://personeltemin.msb.gov.tr adresinden duyurulacaktır" denildi.