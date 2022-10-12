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MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Terörist#PKK/YPG
MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 17:34

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#Terörist#PKK/YPG

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