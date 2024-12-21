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MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 17:35

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye’nin kuzeyindeki saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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#Operasyon#MSB#Terörist

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