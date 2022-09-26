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MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK#Barış Pınarı
MSB: Saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 11:22

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#PKK#Barış Pınarı

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