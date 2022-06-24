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MSB: Saldırı hazırlığındaki 18 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#PKK#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığındaki 18 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.

Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi.

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