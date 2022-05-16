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MSB: Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#PKK#Operasyon
MSB: Saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor.
Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK#Operasyon

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