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MSB: Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi" dedi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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