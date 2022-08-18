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MSB: Saldırı hazırlığında olan 9 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığında olan 9 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2022 09:56

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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