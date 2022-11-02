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MSB: Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 02, 2022 10:49

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi" denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi."

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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