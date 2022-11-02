MSB: Saldırı hazırlığında olan 5 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirdi."