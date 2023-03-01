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MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hâle getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hâle getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2023 16:16

MSB'den yapılan açıklamada Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor.

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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