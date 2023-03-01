MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hâle getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor.
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
Deprem bölgesindeki çalışmalara aralıksız destek veren Mehmetçik, terörle mücadeleyi de azim ve kararlılıkla sürdürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2023
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/LIrL4YtKUv