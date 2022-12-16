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MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 12:12

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Ülkemizin huzur ve güvenliğini hedef almaya çalışan teröristleri Suriye’de hendeklere gömmeye devam ediyoruz.

Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hâle getirildi.

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#MSB#PKK#Terörist

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