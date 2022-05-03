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MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#Barış Pınarı Bölgesi#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor.

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hâle getirdi.

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#MSB#Barış Pınarı Bölgesi#Terörist

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