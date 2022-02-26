MSB: Saldırı hazırlığında olan 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Teröre ve teröriste geçit yok!
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 26, 2022
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi daha başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/2SWOKiAgns
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