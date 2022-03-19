MSB: Saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Teröre ve teröriste geçit yok!
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 19, 2022
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/hgc5NZ8jW7