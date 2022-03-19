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MSB: Saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığında olan 2 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Teröre ve teröriste geçit yok!

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi."

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#Milli Savunma Bakanlığı#MSB#Terörist

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