MSB: Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2022
Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/bvye6kZOwB