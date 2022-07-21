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MSB: Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi

#MSB#PKK#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığındaki 11 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Mehmetçik, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan 11 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK#Terörist

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