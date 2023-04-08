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MSB: Saldırı hazırlığında olan 1 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB: Saldırı hazırlığında olan 1 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2023 16:09

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörist neredeyse hedef orası! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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