MSB: Saldırı hazırlığında olan 1 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Terörist neredeyse hedef orası! Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."
Terörist neredeyse hedef orası!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 8, 2023
Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 1 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/6F9bm0tDZ2