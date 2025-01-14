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MSB: Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi

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#Operasyon#MSB#PKK/YPG
MSB: Saldırı hazırlığındaki 9 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2025 11:47

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Terörü kaynağında yok etmeye azimliyiz, kararlıyız!

Kahraman Mehmetçiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Teröristler bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar mücadelemiz devam edecek!"

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#Operasyon#MSB#PKK/YPG

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