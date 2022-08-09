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MSB: Saldırı girişiminde bulunan 7 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK/YPG#Terörist
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2022 16:11

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’nin kuzeyinde; teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız!

Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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