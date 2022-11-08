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MSB: Saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB: Saldırı girişiminde bulunan 5 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2022 17:06

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Saldırı girişiminde bulundular, Kahraman Komandolarımız da gerekeni yaptı!

Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak isteyen 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı operasyonu ile hain emellerine ulaşamadan etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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