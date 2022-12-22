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MSB: Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#PKK/YPG#Terörist
MSB: Saldırı girişiminde bulunan 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 22, 2022 11:22

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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#MSB#PKK/YPG#Terörist

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