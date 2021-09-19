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MSB saat verdi ve 'İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun' dedi

#MSB#Teknofest#İstanbul Boğazı
MSB saat verdi ve İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun dedi

MSB, Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların yarın saat 11.00-11.30 İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştireceğini açıkladı

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MSB'den yapılan açıklamada, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun. #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek" denildi.


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#MSB#Teknofest#İstanbul Boğazı