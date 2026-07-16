MSB'den S-400 açıklaması: Çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte

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Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu’nda (AP) Kıbrıs konusunda alınan karara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosundaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir. Tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir” denildi.

S-400’DE SON DURUM

Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemimin son günlerde üçüncü ülkelere gönderilmesi yönelik ihtimaller gündeme gelmişti. S-400’deki son duruma dair MSB’den yapılan açıklamada , “S-400 ile ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmekte. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacak” ifadelerini kullanıldı.

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AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA KIBRIS KONUSUNDA ALINAN KARAR

Avrupa Parlamentosu’nda Kıbrıs konusunda alınan karara tepki gösteren MSB, şu açıklamayı yaptı: “Kıbrıs Türk halkının Ada’da maruz kaldığı sistematik saldırılar, katliam ve zorla göç ettirmeler üzerine Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtaran 1974 Barış Harekâtı hakkında, Avrupa Parlamentosu tarafından kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kıbrıs Türk halkının maruz kaldığı katliamları, toplu mezarları ve yıllarca süren insanlık dışı saldırıları görmezden gelen bu karar, Avrupa Parlamentosundaki akıl tutulmasının ve Rum propagandasını esas alan tek taraflı yaklaşımın açık bir göstergesidir. 1963'ten itibaren Enosis hedefi doğrultusunda 103 Türk köyünü yakıp yıkan, yaklaşık 30 bin Kıbrıs Türkünü yurdundan eden terör örgütü EOKA tarafından, masum kadınlar, çocuklar ve yaşlılar katledilmiştir. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Muratağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir. Türkiye; garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalardan kaynaklanan meşru hak ve yetkileri çerçevesinde, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve güvenliğini hedef alan saldırılara Kıbrıs Barış Harekâtı ile son vermiş, Kıbrıs Türk halkını yok olmaktan kurtarmış, Ada'da barış ve güvenliği tesis etmiştir. Türk askerinin Ada'daki varlığı, yarım asrı aşkın süredir barışın, güvenliğin ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir. Türkiye Cumhuriyeti, garantör devlet olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni, Kıbrıs Türk halkının hak, menfaat ve güvenliğini bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamaya devam edecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün, her zamankinden daha fazla kararlıdır.”

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SURİYE’YE LİMAN ZİYARETİ

MSB’den yapılan açıklamada, “Ülkemiz ve Suriye Arap Cumhuriyeti arasında uyum içerisinde devam eden ilişkilerin farklı alanlara genişletilmesi, yeni iş birliklerinin kurulması ve Suriye Deniz Kuvvetlerinin kapasitesinin geliştirilmesinin bölgenin istikrarına katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu kapsamda; Deniz Kuvvetlerimizi Komutanımız ve beraberindeki heyet tarafından Türkiye ve Suriye arasında denizcilik alanında askerî iş birliğini ve koordinasyonu güçlendirmek, iki ülkenin ortak ilgi alanına giren konuların görüşülmesi maksadıyla 13 Temmuz 2026 tarihinde Suriye’ye ziyaret gerçekleştirilmiştir” denildi.

TÜRKİYE- MISIR SAVUNMA İLİŞKİLERİ

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Türkiye ve Mısır arasında son dönemde gelişen ilişkilere dair MSB’den yapılan açıklamada, şu değerlendirmelere yapıldı: “Türkiye ile Mısır arasında köklü tarihî ve kültürel bağlara dayanan güçlü bir ortak miras bulunmaktadır. Türkiye ile Mısır arasındaki son dönemde gerçekleştirilen karşılıklı üst düzey ziyaretler sonucunda askerî iş birliği de önemli bir ivme kazanmıştır. Savunma ve güvenlik alanındaki diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla askerî heyetler düzeyinde gerçekleştirilen karşılıklı temaslarla iş birliğinin kapsamı genişletilmiş; askerî eğitim, müşterek faaliyetler ve savunma sanayii alanlarında somut adımlar atılmıştır. Haziran 2026'da önce Mısır’da ve müteakiben Türkiye'de hava unsurlarının katılımıyla icra edilen tatbikatlar, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesine, müşterek harekât kabiliyetinin artırılmasına ve karşılıklı tecrübe paylaşımının güçlendirilmesine önemli katkılar sağlamıştır. Bu kapsamda, Millî Savunma Bakanımız ile Mısır Savunma Bakanı arasında ülkemizde gerçekleştirilen görüşmelerde, ikili savunma ve güvenlik konuları ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik hususlar ele alınmış; görüşmelerin ardından "Savunma İş Birliği İyi Niyet Mektubu" imzalanmıştır. Söz konusu belge, Türkiye ile Mısır arasındaki savunma ve güvenlik iş birliğinin kurumsal bir zeminde daha da geliştirilmesine yönelik ortak iradeyi ortaya koymakta; tarihî bağlardan güç alan ilişkilerin karşılıklı güven ve ortak çıkarlar temelinde daha da derinleştirilmesine, bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe katkı sağlayacak yeni iş birliği alanlarının geliştirilmesine yönelik güçlü bir iradeyi de göstermektedir.”

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HAVELSAN 44 YAŞINDA

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta HAVELSAN’da yapıldı. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, toplantıda şunları söyledi:

“Millî ve yenilikçi sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin harekât kabiliyetini güçlendiren, yapay zekâ destekli çözümleriyle savunma teknolojilerinde öncü sistemler geliştiren, yüksek mühendislik kabiliyetiyle ülkemizin teknolojik bağımsızlığına önemli katkılar sağlayan HAVELSAN’ın Ankara Teknoloji Kampüsü’nde gerçekleştirdiğimiz Millî Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı’na hoş geldiniz. 1982 yılında kurulan ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren HAVELSAN; savunma, kamu ve özel sektöre yönelik geliştirdiği komuta kontrol, simülasyon, eğitim, otonom sistemler, siber güvenlik ile bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki çözümleriyle yerli ve millî savunma sanayimizin gelişimine önemli katkılar sağlamaktadır. Yazılım ve sistem mühendisliğindeki yetkinliği, güçlü Ar-Ge altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla özgün projeler geliştiren HAVELSAN, birçok ülkede yürüttüğü faaliyetler ve uluslararası iş birlikleriyle Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki temsil gücünü artırmakta; savunma teknolojilerinde dünya markası olma vizyonu doğrultusunda çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir. HAVELSAN tarafından; Deniz Kuvvetlerimizin ağ destekli harekât kabiliyetine önemli katkılar sağlayan Türkiye'nin tek ve kanıtlanmış Savaş Yönetim Sistemi ADVENT, Hava Kuvvetlerimizin harekât, istihbarat ve uçuş eğitim süreçlerini desteklemek üzere geliştirilen dünyanın en kapsamlı Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri’nden biri olan Hava Muharebe Bilgi Sistemi (HvBS), Keşif, gözetleme ve destek görevlerinde etkin şekilde kullanılabilen İnsansız Kara Aracı BARKAN, Ağır yük taşıma kapasitesi ve yüksek hareket kabiliyetiyle farklı harekât ihtiyaçlarına cevap veren İnsansız Kara Aracı KAPGAN, Pist olmadan dikey iniş, kalkış ve tamamen otonom görevler gerçekleştirebilen BOZBEY, Bulut altı keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri için geliştirilen BAHA Keşif, gözetleme ve liman güvenliği için geliştirilen İnsansız Deniz Aracı SANCAR, Kara, deniz ve hava unsurlarının müşterek harekâtını destekleyen komuta kontrol ve karar destek sistemleri, Uçak, tank, denizaltı ve muharebe eğitiminde kullanılan ileri simülasyon ve eğitim sistemleri, yapay zekâ destekli savunma teknolojileri, siber güvenlik çözümleri ile kritik bilgi ve iletişim sistemleri başta olmak üzere birçok stratejik proje geliştirilmekte ve hayata geçirilmektedir. Bu vesileyle; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin güç ve etkinliğinin daha da artırılmasına katkı sağlayan HAVELSAN’ın 44’üncü kuruluş yıl dönümünü bir kez daha kutluyor, ülkemizin savunma gücüne değerli katkılar sunan tüm çalışanlarına başarılar diliyoruz.

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3 PKK’LI TESLİM OLDU

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde; 3 PKK’lı terörist daha teslim oldu. Harekât bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edildi. Güvenliğin 7 gün 24 saat esasıyla en üst seviyede tesis edildiği hudutlarımızda son bir haftada; yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 404 şahıs yakalandı, 701 şahıs ise sınırı geçemeden engellendi. Böylelikle, 1 Ocak’tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunurken yakalananların sayısı 6 bin 19’a, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 41 bin 830’a ulaştı.

20 TEMMUZ BAYRAMI

Kıbrıs Türk halkının varlık ve güvenliğinin teminatı olan “Kıbrıs Barış Harekâtı”nın ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin “20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı”nın 52’nci yıl dönümünü şimdiden kutluyor; vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve mutlu ömürler diliyoruz.

Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri çerçevesinde 20 Temmuz’da; Girne’de TCG Gökova, TCG Tufan ve TCG Dolunay tarafından liman ziyareti, SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşu ile Lefkoşa’da muharip uçak geçişi icra edilecek.

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İSRAİL MÜZAKERLERİ BALTALIYOR

İsrail tarafından Lübnan ve Filistin’de sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırıları kınıyor, bu ve benzeri eylemlerin bölgede kalıcı barış ve istikrarı engellediğini uluslararası kamuoyunun dikkatine sunuyoruz. İsrail’in işgal ve ilhak politikalarının yansıması olan bu saldırılar, nihai aşamaya gelen müzakereleri de baltalamayı amaçlamaktadır Tarafların yapıcı bir anlayışla müzakereleri tamamlamasının bölgemizin ve dünyanın barış, refah ve istikrarına hizmet edeceğini yineliyoruz.

LAZKİYE’YE LİMAN ZİYARETİ

10 Temmuz’da Somali’ye resmî bir ziyaret gerçekleştiren Sayın Kara Kuvvetleri Komutanımız, Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığınca eğitimleri tamamlanan Somalili subay ve astsubayların Anadolu Kışlası’nda düzenlenen mezuniyet törenine katıldı. Ülkemiz ile Suriye arasındaki askerî iş birliğinin geliştirilmesi ve Suriye Silahlı Kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında, 13 Temmuz’da Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve beraberindeki heyet, TCG İstanbul, TCG Bora, TCG Tufan, TCG Gemlik ve TCG Heybeliada ile Lazkiye/Suriye’ye ziyaret gerçekleştirdi. Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerin 18 yıl aradan sonra ilk kez Lazkiye Limanı’na gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde, Suriye Deniz Kuvvetleri Komutanı ile heyetler arası görüşmeler yapıldı ve Lazkiye Askerî Limanı’nda incelemelerde bulunuldu.

VENEZUELA’YA 34 TON BARINMA VE SAĞLIK MALZEMESİ ULAŞTIRILDI

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından insani yardım faaliyetlerine yurt içinde ve dışında ilgili bakanlık ve kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde destek verilmektedir. Venezuela’da meydana gelen depremlerin ardından, 27 Haziran’da Hava Kuvvetlerimize ait 2 adet A400M uçağımız ile bölgeye ulaşan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığımıza bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) timlerimiz ile AFAD personelimiz kurtarma çalışmalarını tamamlayarak 15 Temmuz’da ülkemize döndü. Venezuela’ya bugüne kadar yaklaşık 34 ton barınma ve sağlık malzemesi ulaştırıldı.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

14 Temmuz’da başlayan Millî Savunma Üniversitesi “2026 Yılı Askerî Öğrenci Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri” 7 Ağustos’a kadar devam edecek, seçim aşamalarına katılacak adaylar 15 Temmuz-31 Ağustos tarihleri arasında Kredi Yurtlar Kurumunun belirlemiş olduğu yurtlardan istifade edebilecek. “