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DHA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 12:05,Son Güncelleme:

MSB: PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayın imha edildi

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MSB: PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayın imha edildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerin tuzakladığı mayının imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bombalı saldırılarla masum sivilleri hedef alan terör örgütü PKK/YPG’nin tuzakladığı mayınların imhası sürüyor. Barış Pınarı bölgesinde sivilleri hedef alacak şekilde tuzaklanan anti-tank mayını kahraman komandolarımız tarafından imha edildi" denildi.

 

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