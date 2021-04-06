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Gündem
AA
Haber Giriş: 06.04.2021 - 21:32 | Son Güncelleme:

MSB personeli Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

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MSB personeli Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa'da görev yapan Hava Piyade Er Şahin Açıkalın'ın, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bursa Yenişehir'deki Hava Meydan Komutanlığımızda görevli Hava Piyade Er Şahin Açıkalın, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine başsağlığı ve sabır dileriz."

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