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MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

#Milli Savunma Bakanlığı#Kuzey Irak#Terörist
MSB: Pençe-Şimşek bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, (MSB) şu ifadeler kullanıldı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz “çelikten pençeleri” ile terör yuvalarını parçalamaya devam ediyor.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Kuzey Irak#Terörist

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