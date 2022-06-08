MSB: Pençe serisinde 1130 terörist etkisiz

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Teröre desteği sürdürmeleri ve bu konuda Türkiye’ye yazılı güvence vermedikleri takdirde İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya tam üyeliğine siyasi kanattan sonra asker de karşı olduğunu açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı adına haftalık bilgilendirme toplantısı yapan Bakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Yüzbaşı Burcu Naliç Yokuva, “Teröre destek verenlerin NATO içerisinde yeri olmamalı” dedi.

85 MİLYONUN HASSASİYETİ

Türkiye’nin, kuruluşundan bugüne kadar başarılı bir savunma ittifakı olan NATO’nun değerlerini ve sorumluluklarını paylaşmaya devam ettiğini hatırlatan Yüzbaşı Yokuva, şöyle devam etti:

“Bir ülkeye saldıran, asker, polis ve sivilleri şehit eden terör örgütüne destek olmak müttefiklik ruhuna aykırıdır. Bu desteği verenlerin NATO içerisinde yeri olmamalıdır. Türkiye’nin, 85 milyon vatandaşını ve NATO’nun da sınırları olan sınırlarını terör örgütlerine karşı koruma hassasiyeti bulunmaktadır.”

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180 OPERASYON İCRA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Kuzey Irak ve Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları hakkında da bilgi veren Yokuva, şu sayıları paylaştı:

* “24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil 34 bin 950 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak’tan itibaren Irak’ın kuzeyinde 38’i büyük, 142’si orta çaplı olmak üzere 180 operasyon icra edildi. Bu operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 425 oldu.

* Pençe-Kilit Operasyonu’nda teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve mayın/EYP ele geçirilirken, 184 mağara ve sığınak tahrip edildi.

* Pençe Serisi operasyonlarda toplam 1130 terörist etkisiz hale getirildi.

* 1 Ocak’tan itibaren harekât bölgelerimize terör örgütü tarafından 476 taciz ve saldırı yapılırken, kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 1256 terörist etkisiz hale getirildi.”

FETÖ İLE MÜCADELE

Yüzbaşı Yokuva, TSK’nın FETÖ ile mücadelesi kapsamında 15 Temmuz 2016’dan bugüne kadar 24 bin 387 personelin ihraç edildiğini söyledi. 1 Ocak-3 Haziran tarihleri arasında da 428 personel ihraç edildi.