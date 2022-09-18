MSB: Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

Teröristler için kaçınılmaz son belli!



Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/656GsWCpmQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 18, 2022