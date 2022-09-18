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MSB: Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

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#MSB#Pençe Kaplan#Pençe Kilit
MSB: Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2022 10:26

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Teröristler için kaçınılmaz son belli! Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 7 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

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#MSB#Pençe Kaplan#Pençe Kilit

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