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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1043 silahı ele geçirildi

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#ANKARA#Terör#Milli Savunma Bakanlığı
MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda 1043 silahı ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2022 12:50

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan'da başlayan ve başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 1043 adet silah ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirdi. 6 aydır süren amansız bir mücadele ile teröristleri inlerine gömen Mehmetçik, 17 Nisan'da başlayan operasyon ile bugüne kadar farklı nevide toplam 1043 adet silahı da ele geçirdi. Operasyon kapsamında; 2 adet SA-18 hava savunma füzesi, 40 adet tanksavar füzesi, 36 adet havan, 106 adet RPG-7 roketatar, 22 adet bombaatar, 50 adet Doçka uçaksavar, 31 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 85 adet PKMS makineli tüfek, 519 adet AK-47 piyade tüfeği, 79 adet M-16 piyade tüfeği, 73 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ele geçirildi" denildi.

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#ANKARA#Terör#Milli Savunma Bakanlığı

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