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MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit#Şehit
MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2022 08:01

Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin bir üs bölgesine açtığı taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin'in şehit olduğu açıklandı.

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​MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir üs bölgemize 5 Ağustos 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen P. Uzm. Çvş. Reşat Ergin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

MSB: Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 1 asker şehit oldu


BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Piyade Uzman Çavuş Reşat Ergin için taziye mesajı yayımladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 5 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Pençe Kilit#Şehit

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