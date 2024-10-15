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MSB: Pençe-Kilit bölgesinde PKK'ya ait çok sayıda silah ele geçirildi

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#MSB#Pençe-Kilit Operasyonu#PKK
MSB: Pençe-Kilit bölgesinde PKKya ait çok sayıda silah ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 19:35

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait sığınakta çok sayıda silah, mühimmat, tıbbi malzeme ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçiklerimiz Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait sığınaklar tespit etti. Sığınaklarda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirdi" denildi. Bölgedeki aramalarda, 3 adet AT-4 tanksavar silahı, 1 hafif tanksavar silahı (LAW), 1 adet RPG-7 roketatar silahı, 4 el bombası, 2 adet RPG-7 mühimmatı, 1180 adet AK-47 piyade tüfeği mühimmatı ve 2 şarjör, 2 bin adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 2 sevk fişeği, 1 batarya bloğu ile şarj aleti ve 1 telsiz anteninin ele geçirildiği belirtildi.

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#MSB#Pençe-Kilit Operasyonu#PKK

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