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MSB, Pençe-Kilit bölgesinde mağaranın imha edilmesi görüntülerini paylaştı

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#MSB#ANKARA#Terör
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 16:30

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 'teslim ol' çağrısına uymayan teröristlerin barındığı mağaranın imha edildiği anları paylaştı.

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MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin yeni görüntü paylaşıldı. Barındıkları mağarada etrafı sarılan teröristlere askerlerin 'teslim ol' çağrısı ve ardından mağaranın havadan imha edilmesi görüntüde yer aldı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde vatandaşımızın yardımına koşan Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 'teslim ol' çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor" denildi.

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#MSB#ANKARA#Terör

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