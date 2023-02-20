MSB, Pençe-Kilit bölgesinde mağaranın imha edilmesi görüntülerini paylaştı

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MSB'den Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin yeni görüntü paylaşıldı. Barındıkları mağarada etrafı sarılan teröristlere askerlerin 'teslim ol' çağrısı ve ardından mağaranın havadan imha edilmesi görüntüde yer aldı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde vatandaşımızın yardımına koşan Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki operasyonlarına da hız kesmeden devam ediyor. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 'teslim ol' çağrısına uymayan teröristlere ait inler imha ediliyor" denildi.